Состояние королевы Елизаветы может стремительно ухудшиться

Несмотря на боль, Елизавета упорно отказывается от госпитализации и не хочет идти к врачу, так как понимает, что может выпасть из своего привычного графика как минимум на две-три недели. Соответственно, от операции Елизавета тоже отказалась. Родным королевы такое упорство не нравится, они считают, что зря Елизавета пренебрегает своим здоровьем, особенно в таком преклонном возрасте.

Елизавета получила травму в 2003 году, она упала и порвала коленные связки. Тогда королеве сделали операцию, восстановление заняло много времени, ей даже пришлось передвигаться с тростью, однако сейчас колено вновь дало о себе знать. Елизавета не скрывает, что больная нога доставляет массу неудобств, но вновь идти к врачу монаршая особа не торопится.