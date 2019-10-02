Виновата зима: названа малоизвестная причина головной боли

В холодное время года голова может болеть чаще, чем летом. Спазм может возникать из-за переохлаждения, заявила терапевт Лариса Алексеева.

Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома — опустите ноги в тазик с горячей водой,

— передает "Вечерняя Москва" ее слова.

Также голова может болеть из-за того, что человек голоден. Поэтому специалисты рекомендуют следить за режимом: вовремя питаться и ложиться спать.