Мария Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила поклонников

Актриса Мария Кожевникова побывала на неделе моды в Париже. Для выхода в свет звезда решила выбрать крайне вызывающий наряд, пишут Дни.ру.
Экс-депутат Госдумы РФ облачилась в длинный комбинезон пудрового цвета с очень глубоким декольте. Верхняя часть его была украшена бусинами. Поверх знаменитость накинула белый удлиненный жакет.
Волосы Мария собрала в высокий конский хвост. А с макияжем звезда сериала "Универ" была крайне осторожна. Она нанесла совсем немного тона, подчеркнула глаза, а губы предпочла оставить нюдовыми.
Это был прекрасный вечер в Париже...,
– подписала пост звезда.
Мнения фолловеров разделились. Одни были возмущены чрезмерно откровенным аутфитом Кожевниковой. "А что, обвисшая грудь сейчас в моде?", "Оденься! Муж где?!", "Как депутатом была, типа такая строгая ходила, нигде ничего не вывалится, а как не депутат, то сразу грудь на каждой фотке!", – негодовали злопыхатели.
Когда есть формы, почему бы их не подчеркнуть?!,
– вступилась за Марию поклонница.
Между тем, далеко не все посчитали образ актрисы вульгарным. Многим очень понравилось, как выглядела экс-депутат Госдумы РФ. "Очень идет вам комбинезон!", "Очаровательна!", "Очень нежно и женственно!", "Маш, красивая улыбка!", "Вы прекрасно выглядите!", "Настоящая королева, прям, вау, богиня. Браво!", "Шикарная Мария! Очень приятно на вас смотреть!", – рассыпались в комплиментах фанаты.
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