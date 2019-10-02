Мария Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила поклонников

Экс-депутат Госдумы РФ облачилась в длинный комбинезон пудрового цвета с очень глубоким декольте. Верхняя часть его была украшена бусинами. Поверх знаменитость накинула белый удлиненный жакет.

Волосы Мария собрала в высокий конский хвост. А с макияжем звезда сериала "Универ" была крайне осторожна. Она нанесла совсем немного тона, подчеркнула глаза, а губы предпочла оставить нюдовыми.

Это был прекрасный вечер в Париже...,

– подписала пост звезда.

Мнения фолловеров разделились. Одни были возмущены чрезмерно откровенным аутфитом Кожевниковой. "А что, обвисшая грудь сейчас в моде?", "Оденься! Муж где?!", "Как депутатом была, типа такая строгая ходила, нигде ничего не вывалится, а как не депутат, то сразу грудь на каждой фотке!", – негодовали злопыхатели.

Когда есть формы, почему бы их не подчеркнуть?!,

– вступилась за Марию поклонница.

Между тем, далеко не все посчитали образ актрисы вульгарным. Многим очень понравилось, как выглядела экс-депутат Госдумы РФ. "Очень идет вам комбинезон!", "Очаровательна!", "Очень нежно и женственно!", "Маш, красивая улыбка!", "Вы прекрасно выглядите!", "Настоящая королева, прям, вау, богиня. Браво!", "Шикарная Мария! Очень приятно на вас смотреть!", – рассыпались в комплиментах фанаты.