Раскрыто коварство стиральных машин

Так, ученые утверждают, что технические параметры машин и характер физического воздействия на вещи недостаточен для того, чтобы в ткани уничтожались потенциально опасные микроорганизмы, к тому же устойчивые к воздействию антибиотиков, пишет Gismeteo.ru.