Раскрыто коварство стиральных машин

По данным издания MedicalXpress, исследователи из Германии и Великобритании пришли к выводу, что стирка в экономичном режиме, предусмотренном в большинстве современных стиральных машин, может представлять серьезную опасность для нашего здоровья.
Так, ученые утверждают, что технические параметры машин и характер физического воздействия на вещи недостаточен для того, чтобы в ткани уничтожались потенциально опасные микроорганизмы, к тому же устойчивые к воздействию антибиотиков, пишет Gismeteo.ru.
Было выявлено, что в контейнерах для стирального порошка, а также на резиновых уплотнительных лентах изнутри барабана стиральной машинки скапливается большое количество бактерий, близких по природе к возбудителям пневмонии.
Исследователи объяснили, что обнаруженные микроорганизмы также способны поражать кишечник, способствуя развитию колита, и вызывать желудочные заболевания.