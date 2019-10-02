Русская Кардашьян прогадала с размером бикини, но фанаты оказались не против

Нет средства, чтобы лучше всего показать пышные формы, чем малюсенький купальник. Именно этим руководствуется обычно «русская Ким Кардашьян» при выборе одежды. Но, увидев её последнее фото, фанаты не на шутку перепугались, что топ бикини просто не выдержит напора и покажет девушку с новой и неожиданной стороны.

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Образ Анастасии получился романтичным, несмотря на внушительный вырез у чёрного бикини. Бедра девушка прикрыла розовой накидкой с леопардовым принтом. Лёгкий макияж, небрежный пучок и украшения только дополнили картину, добавив снимку нежности. Под ним девушка подписала: "Будьте соблазнительными, любящими и самими собой настолько, что мир просто не сможет пройти мимо вас".

Поклонники Анастасии пришли в восторг от нового образа и от купальника, который многим глубоко запал в душу.

Ты на своем примере показала, что значит быть соблазнительной, красавица...

Такую красоту нужно показывать в музеях, чтобы люди вечно ею любовались!