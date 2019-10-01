Вт, 1.10.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер.

ФОТО: Carlos Maidana/Broadimage / Carlos Maidana/Broadimage

Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас. Праздник был организован в пятизвездочной гостинице в Южной Каролине, сообщает Starhit.ru.

Мало кто из поклонников верил, что союз Джастина Бибера и Хейли Болдуин просуществует хотя бы год. И все же влюбленные смогли решить семейные конфликты и сохранить отношения. Сегодня певец и модель организовали пышный праздник в честь бракосочетания, которое состоялось еще в сентябре 2018 года.

На торжество были приглашены не только родственники звезд, но и их друзья. Так, Кэти Перри и Кендалл Дженнер заранее прибыли в Южную Каролину, где состоялась церемония. Всего в гостинице Montage Palmetto Bluffs собралось около 200 гостей.

Хейли Болдуин.

ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

Отель, который для мероприятия выбрала пара, расположен в уединенном месте на берегу реки Мая. На территории работают три открытых бассейна, фитнес-центр и несколько ресторанов. По информации инсайдеров, влюбленные планируют сначала провести скромную церемонию в часовне, потом отправиться на ужин и закончить праздник вечеринкой у бассейна. Венчание пройдет в церкви, расположенной на территории отеля.

Сами влюбленные за день до мероприятия провели репетицию свадьбы. Для пробной церемонии Хейли выбрала короткое белое платье с глубоким декольте, а Джастин отдал предпочтение белой рубашке и черным брюкам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ