Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Мало кто из поклонников верил, что союз Джастина Бибера и Хейли Болдуин просуществует хотя бы год. И все же влюбленные смогли решить семейные конфликты и сохранить отношения. Сегодня певец и модель организовали пышный праздник в честь бракосочетания, которое состоялось еще в сентябре 2018 года.

На торжество были приглашены не только родственники звезд, но и их друзья. Так, Кэти Перри и Кендалл Дженнер заранее прибыли в Южную Каролину, где состоялась церемония. Всего в гостинице Montage Palmetto Bluffs собралось около 200 гостей.

Хейли Болдуин. ФОТО: ERIC GAILLARD / REUTERS

Отель, который для мероприятия выбрала пара, расположен в уединенном месте на берегу реки Мая. На территории работают три открытых бассейна, фитнес-центр и несколько ресторанов. По информации инсайдеров, влюбленные планируют сначала провести скромную церемонию в часовне, потом отправиться на ужин и закончить праздник вечеринкой у бассейна. Венчание пройдет в церкви, расположенной на территории отеля.