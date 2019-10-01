Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас. Праздник был организован в пятизвездочной гостинице в Южной Каролине, сообщает Starhit.ru.
Мало кто из поклонников верил, что союз Джастина Бибера и Хейли Болдуин просуществует хотя бы год. И все же влюбленные смогли решить семейные конфликты и сохранить отношения. Сегодня певец и модель организовали пышный праздник в честь бракосочетания, которое состоялось еще в сентябре 2018 года.
На торжество были приглашены не только родственники звезд, но и их друзья. Так, Кэти Перри и Кендалл Дженнер заранее прибыли в Южную Каролину, где состоялась церемония. Всего в гостинице Montage Palmetto Bluffs собралось около 200 гостей.
Отель, который для мероприятия выбрала пара, расположен в уединенном месте на берегу реки Мая. На территории работают три открытых бассейна, фитнес-центр и несколько ресторанов. По информации инсайдеров, влюбленные планируют сначала провести скромную церемонию в часовне, потом отправиться на ужин и закончить праздник вечеринкой у бассейна. Венчание пройдет в церкви, расположенной на территории отеля.
Сами влюбленные за день до мероприятия провели репетицию свадьбы. Для пробной церемонии Хейли выбрала короткое белое платье с глубоким декольте, а Джастин отдал предпочтение белой рубашке и черным брюкам.