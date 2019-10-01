Молодожены Настя Ивлеева и Элджей перестали скрывать свой брак

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей наконец-то перестали скрывать тот факт, что они состоят в браке. Недавно поженившиеся артисты уже вовсю именуют друг друга в инстаграме мужем и женой, а также хвастаются на фотографиях шикарными обручальными кольцами.

Причем, что особенно удивительно, украшение с бриллиантами на безымянном пальце красуется не только на пальце у Ивлеевой, но и у Алексея Узенюка (настоящее имя артиста). Интернет-пользователи разглядели, что рэпер носит кольцо от Cartier из платины с 18 бриллиантами по кругу. Стоит такое украшение не меньше 21-28 тысяч евро.

У телеведущей, к слову, на пальце можно заметить сразу два украшения — одно кольцо, видимо, подаренное ей Элджеем на помолвку, с одним крупным бриллиантом, а второе — обручальное — такое же, как у мужа.