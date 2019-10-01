Алла Пугачева сделала замечание постоянно извиняющемуся Диме Билану

Уничижение паче гордыни. Хватит об этом,

— прокомментировала его пост Примадонна.

На это Билан ответил Пугачевой:

Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому.

Многие согласились со словами певицы о том, что Диме Билану уже пора заканчивать говорить на эту тему. Однако нашлись и те, кто негативно отреагировал на комментарий Аллы Борисовны.

«Каждый сам решает, когда и что ему хватит!», «Кто она такая, чтобы осуждать его и ставить на место?» — написали подписчики.

В начале сентября СМИ сообщили о том, что Дима Билан появился на концерте в Самаре в неподобающем виде: странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо того, чтобы петь.