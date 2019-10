Алла Пугачева сделала замечание постоянно извиняющемуся Диме Билану

View this post on Instagram

Друзья , я как мне помнится жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно !!! У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке ! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя ! Да , время идёт и что то забывается .. но этот день я помнить буду всю жизнь ! Впереди множество идей и планов ! Вы знаете меня и очень давно и я надеюсь ,что такой случай из 3х тысяч концертов ,которые я дал за период 17-18 лет свой жизни( можно сказать жизнь отдаю сцене ! То что случилось это не система -а форс мажор , за который я несу ответственность ! Но я тоже не робот и мне свойственно как и всем нам , что правда , ошибаться !!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность ! ❤Repost @bilannews ・・・ Дима Билан @BilanOfficial попросил прощения в Самаре Источник: YouTube 63RU #димабилан #билан #dimabilan #bilan #биланперезагрузка #самара