Алла Пугачева сделала замечание постоянно извиняющемуся Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в Instagram, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт, пишет РИА Новости.
Уничижение паче гордыни. Хватит об этом,
— прокомментировала его пост Примадонна.
На это Билан ответил Пугачевой:
Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому.
Многие согласились со словами певицы о том, что Диме Билану уже пора заканчивать говорить на эту тему. Однако нашлись и те, кто негативно отреагировал на комментарий Аллы Борисовны.
«Каждый сам решает, когда и что ему хватит!», «Кто она такая, чтобы осуждать его и ставить на место?» — написали подписчики.
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Друзья , я как мне помнится жил и старался жить всегда по законам человечности и многое в жизни видел и прощал сам неоднократно !!! У меня сердце обливается кровью от того на сколько вы оказались благосклонными к моей ошибке ! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя ! Да , время идёт и что то забывается .. но этот день я помнить буду всю жизнь ! Впереди множество идей и планов ! Вы знаете меня и очень давно и я надеюсь ,что такой случай из 3х тысяч концертов ,которые я дал за период 17-18 лет свой жизни( можно сказать жизнь отдаю сцене ! То что случилось это не система -а форс мажор , за который я несу ответственность ! Но я тоже не робот и мне свойственно как и всем нам , что правда , ошибаться !!! Ещё раз - сильнейше вас уважаю за непотерянную вами человечность ! ❤Repost @bilannews ・・・ Дима Билан @BilanOfficial попросил прощения в Самаре Источник: YouTube 63RU #димабилан #билан #dimabilan #bilan #биланперезагрузка #самара
В начале сентября СМИ сообщили о том, что Дима Билан появился на концерте в Самаре в неподобающем виде: странно себя вел и издавал невнятные звуки вместо того, чтобы петь.
Позже артист признался, что перед выходом на сцену немного выпил, чего раньше никогда не делал, и пообещал выступить с еще одним концертом, что сделал 29 сентября, а также подарил городу инклюзивную детскую площадку.