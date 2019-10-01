Следователя по делу Жанны Фриске зарезали в Москве

Владислав Капустин, который занимался рассмотрением жалобы благотворительной организации «Русфонд» в отношении семьи Фриске, был убит. Около здания Следственного комитета на него набросился неизвестный с ножом. С полученными травмами Капустина госпитализировали в институт имени Склифосовского. «Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что», — сообщили в больнице.

Предполагаемого преступника, 39-летнего Сергея Григорьева, уже задержали. Видео появилось на официальном канале Следственного комитета. Как выяснилось, Григорьев использовал в качестве оружия нож длиной 30-40 сантиметров с рукояткой черного цвета. С мужчиной работают следователи.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что против Григорьева возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Капустин занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений СКР и имел чин полковника. Именно с ним общался «Русфонд», когда настаивал на том, что деньги, выделенные на лечение Жанны Фриске, кто-то похитил. Тогда Капустин сообщил заявителям, что дело находится в компетенции МВД. Далее вопросом «Русфонда» занимались правоохранительные органы.

Напомним, что семья Жанны Фриске погасила долг перед «Русфондом» летом этого года. С этой целью близким умершей в 2015 году певицы пришлось продать часть особняка, который был куплен Жанной и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Доля семьи Фриске стоила 112 тысяч евро.