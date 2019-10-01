Баста записал кавер-версию суперхита 80-х
На волне возродившейся популярности песни 1987 года «На заре» группы «Альянс» рэпер Баста выпустил кавер на хит и снял клип, передает Life.ru.
На YouTube-канале Gazgolder вышел клип на кавер-версию песни «На заре» группы «Альянс» в исполнении Басты (Василия Вакуленко). Видео может похвастаться приятным видеорядом: виды утренней Москвы любителей урбанистических пейзажей точно удовлетворят — романтика чувствуется в одних этих кадрах. Отлично вписывается в сюжет про молодую влюбленную пару. Помимо клипа сингл сразу стал доступен на популярных стриминговых сервисах.
При этом Баста — не первый, кто перепел «На заре». В 2010 году кавер сделала латвийская группа Brainstorm. Кроме того, в этом году Монеточка также представила своё видение песни «Альянса».
Популярность «Альянса» возросла после того, как в апреле этого года Олег Парастаев, клавишник группы, на своем YouTube-канале опубликовал первую версию клипа, которая была снята ещё в 1987 году.