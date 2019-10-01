Баста записал кавер-версию суперхита 80-х

На YouTube-канале Gazgolder вышел клип на кавер-версию песни «На заре» группы «Альянс» в исполнении Басты (Василия Вакуленко). Видео может похвастаться приятным видеорядом: виды утренней Москвы любителей урбанистических пейзажей точно удовлетворят — романтика чувствуется в одних этих кадрах. Отлично вписывается в сюжет про молодую влюбленную пару. Помимо клипа сингл сразу стал доступен на популярных стриминговых сервисах.

При этом Баста — не первый, кто перепел «На заре». В 2010 году кавер сделала латвийская группа Brainstorm. Кроме того, в этом году Монеточка также представила своё видение песни «Альянса».