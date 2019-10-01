Раздевшуюся в фойе отеля туристку отправили в больницу, теперь ее ждет тюрьма

Работники отеля вызвали 49-летней туристке из Кэрнса (Австралия) полицию и скорую помощь, которые доставили ее в местную психиатрическую больницу, сообщает news.com.au.

Выяснилось, что ввиду своего необычного поведения женщина потратила все деньги, которые у нее были и вернуться на родину ей теперь не на что.

Полиция нравов Бали занялась случаем туристки и сообщила ее представителям, что женщина опасна только для себя самой, а не окружающих.

«Когда она разделась, то была в состоянии психоза. Видимо она не понимала, что делает. Женщина размахивала руками и кричала, так что была вероятность того, что она может себе навредить. Поэтому пришлось отвезти ее в больницу», — сообщил представитель полиции.

Он добавил, что полиция укутала туристку, медики сделали успокаивающий укол и отвезли в психиатрическую больницу. Были ли у нее раньше подобные проблемы — неизвестно.

Власти Индонезии оповестили о случившимся посольство Австралии, которое займется помощью женщине.

По сообщению администрации Бали в последние годы все больше туристов из Австралии ведут себя неподобающим образом, в том числе злоупотребляют алкоголем.

«Возможно, что этой женщине будет назначено наказание за аморальное поведение, которое может продлить срок ее пребывания на Бали примерно на полгода. Таких обычно отправляют в тюрьму Керобокан, где у них есть время подумать» — сказал Рос Тэйлор, занимающийся помощью попавшим в беду австралийским гражданам.