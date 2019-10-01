Неудачи Ксении Собчак: почему ее до сих пор нет на Первом канале?

Блогер Лена Миро отреагировала на новости о том, что Ксения Собчак никак не может договориться с Константином Эрнстом о зарплате, поэтому и откладывает свой выход в эфир Первого канала. Публика ждала, что блондинка станет новой ведущей «Пусть говорят» в самое ближайшее время, но уже прошел сентябрь, а новоиспеченная жена Богомолова по-прежнему появляется только на YouTube.

И тут анонимные источники сообщили, что руководство первой кнопки ведет переговоры с Собчак, но телеведущую не устраивают те деньги, которые ей предлагают. Эту информацию Ксюша немедленно опровергла, а вслед за ней и представители Первого канала. Однако Лена Миро утверждает, что вся эта история — выдумка самой Ксении Собчак из-за случившейся с ней неудачей.

По словам блогера, светская львица мечтала оказаться на Первом канале и даже сама бы за это доплачивала, но Эрнст все же собрал силу воли в кулак и решил не идти по дорожке в никуда под ручку с Собчак. В итоге Ксюша, успевшая раструбить новость о своем дебюте, серьезно облажалась.