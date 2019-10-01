Ср, 2.10.2019
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В Таллинне состоится вечер знакомств для свободных женщин нетрадиционной ориентации

Женщины держатся за руки. Фото иллюстративное

ФОТО: Reuters/ScanPix

Уже нет ничего необычного в вечерах знакомств для мужчин и женщин, а вот вечера знакомств для женщин вряд ли часто устраивают. В эту пятницу в Таллинне состоится такое мероприятие.

"Свободные женщины смогут познакомиться с другими женщинами уже в эту пятницу. Желательный возраст 35-55 лет", - сказано на странице ЛГБТ сообщества Эстонии в Facebook.

4 октября в Таллинне на Пярну маантеэ состоится вечер знакомств для женщин. Плата за участие - всего 25 евро.

Мероприятие предназначено для женщин, которые хотят найти подругу, близкого по духу и мышлению человека.

Больше информации о мероприятии найдешь ЗДЕСЬ!

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