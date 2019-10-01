Профессор ответил, действительно ли из-за глобального потепления в Эстонии появятся львы, кенгуру и бесконечная жара?

Профессор в области физиологии растений и заведующий кафедры растениеводства и биологии Эстонского университета естественных наук Юло Нийнеметс объяснил, что в течение ближайших пары сотен лет экстремальных изменений в Эстонии не произойдет.

Юло Нийнеметс ФОТО: Margus Ansu

- Можно ли ожидать, что из-за изменения климата, Эстония превратится во вторую Ибицу? Будет теплое лето и начнут расти пальмы?

Скорее, теплее станет зимой: снега и солнца будет мало. Летом будет ветрено – усилится Атлантическое влияние и зимой воздух станет теплее, а летом – прохладнее.

Конечно, иногда летом будет сухая и жаркая погода, которая придет сюда под влиянием антициклона с России, Южной Европы или Африки. Также зимой антициклон может прийти со стороны Сибири и Лапландии – тогда будет очень холодно и солнечно.

Что касается пальм, то веерные пальмы китайского и японского происхождения все еще растут на западных островах, но в целом большая проблема для пальм в наших широтах заключается в том, что они плохо подходят из-за своей формы навеса. Светолюбивые пальмы хотят, чтобы свет попадал прямо на верхушку, но в Эстонии солнце никогда не светит сверху вниз. Поэтому, даже если пальмы могут расти при привычной здесь температуре, они будут высыхать. Это перспектива на 100-200 лет.

- Каких теплолюбивых животных можно будет увидеть в Эстонии? Шакалов в эстонских лесах уже видели, неужели в будущем здесь появятся львы и кенгуру? Вскоре пауки станут вымирать?

Новые виды, конечно, появится, но сильных изменений не произойдет. Тропические животные здесь не появятся в ближайшие 100-200 лет точно. А распространяющиеся насекомыми болезни вполне могут прийти в Эстонию.

- Есть ли реальная угроза эстонским лесам? Стоит опасаться эпидемии лесных пожаров?