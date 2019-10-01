Таллиннский певец Сергей Сумин снял новый клип в Крыму? Вишенка на торте - сексуальная модель Диана Хапрова
Вчера поздно вечером таллиннский певец Сергей Сумин представил новый клип на давно полюбившуюся поклонникам песню - «Тэ амо белла».
В этот раз главной героиней клипа и песни стала модель из Эстонии - Диана Хапрова, которая поразила всю съемочную группу своей смелостью и готовностью провести несколько часов в дождливую и холодную погоду в одном платье на улице. Эту часть клипа точно снимали в Эстонии, видны знакомые пейзажи. А вот основную часть с певцом Суминым снимали где-то в России, артист колесит на белом «Мерседесе» с московскими номерами. Некоторые поклонники предположили, что съемки проходили в Крыму.
Судя по всему, в этом клипе больше страдает Диана, чем Сергей. Он хоть и думает только о ней, картинка получилась более теплая и летняя, чего не сказать об осенних эстонских сценах с участием Дианы.
Смотрите первое совместное видео Сергея Сумина и Дианы Хапровой!