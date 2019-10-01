Лига Смеха в ЦРК: команды из Эстонии, России и других стран встретятся на сцене с двойником Медведева и Кылвартом

Лига Смеха – сверхпопулярное юмористическое шоу, в котором команды соревнуются в юморе и умении импровизировать. Во многом прообразом Лиги Смеха послужил КВН. В игре осталось все лучше от формата КВН – актуальный юмор, креатив, энергия и желание насмешить зрителя лучше, чем соперники. Но в то же время Лига Смеха предлагает зрителю много нового, современного и неожиданного! В игре Лиги Смеха каждый член жюри не просто оценивает выступления, но и является тренером-наставником одной из играющих команд и вместе со своей командой выступает во время конкурсов.

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Шестого октября зрителей ждут уже хорошо знакомые и новые команды из четырех стран, а вместе с ними на сцене будут играть звездные наставники: пародист Антон Сасин, телеведущая Елена Соломина, мэр Таллинна Михаил Кылварт, стилист Денис Коваленко.

Команда из Санкт-Петербурга «Милая сборная» хорошо знакома зрителям ЦРК. Питерцы уже много лет приезжают в Таллинн и становились чемпионами КВН Эстонии и призерами Высшей лиги. В этом году в формате Лиги Смеха «Милая сборная» играет вместе популярной телеведущей Еленой Соломиной и от этого творческого тандема ждем яркого и интеллигентного юмора. Лучшие традиции белорусского юмора будет представлять женская команда «Имени Кустурицы», вместе с которой будет играть топ-стилист Денис Коваленко. Нас ожидает стильный юмор с самыми неожиданными сюжетными линиями.

С нетерпением ждем еще один творческий тандем, представленный таллиннцами. Это одна из сильнейших команд Эстонии «На сцене» и самый популярный русскоязычный политик нашей страны, мэр Таллинна Михаил Кылварт. У команды «На сцене» всегда много юмора, посвященного местным реалиями и эстонской политике и то, что с ними будет выступать именно мэр Таллинна только добавляет интереса к выступлению команды.

Уникальный коллектив, состоящий всего из одного человека – «Билли Миллиган», который в предыдущих сезонах выступал под названием «Лобстер от смеха», выйдет на сцену со звездным наставником из России. Антона Сасина хорошо знают любители КВН, Comedy Club и других юмористических проектов, где он очень часто появляется в образе премьер-министра России Дмитрия Медведева. Вместе с Антоном Сасиным будет играть еще одна команда – украинский «Радужный енот». Дебютанты таллиннской сцены на фестивале в марте произвели фурор своим обезбашенным юмором, который нужно видеть, так как словами объяснить это невозможно!

Международная Лига Смеха была открыта в Таллинне в марте этого года грандиозным фестивалем в котором приняли участие более 20 команд из 6 стран. По итогам фестиваля в сезон жюри выбрало 12 команд из России, Украины, Беларуси, Финляндии, Латвии и Эстонии.