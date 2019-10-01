Кети Топурия закрутила новый роман с дипломатом

Кажется, еще совсем недавно Кети Топурия признавалась в любви Гуфу. Но после скандального расставания с музыкантом из-за его измен звезда перестала афишировать личную жизнь. Поклонники то и дело обсуждали ее возвращение к рэперу, но певица, как выясняется, уже успела закрутить новый роман.

Сегодня Кети опубликовала трогательный снимок с новым избранником. «Я тебя люблю» — лаконично подписала кадр звезда, не упомянув при этом имени мужчины.

Журналистам удалось выяснить, что бойфренда Кети зовут Лев Деньгов. Он много лет работает дипломатом и сейчас возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. В рамках профессиональной деятельности он помогал в освобождении задержанных российских и белорусских граждан в период гражданской войны в Ливии. Также Деньгов занимается бизнесом.

Когда начался роман Льва и Кети, неизвестно. Однако 8 июня артистка уже присутствовала на 35-летии бойфренда. На вечеринке поп-дива исполнила несколько хитов, а также общалась с друзьями Деньгова. В закрытом профиле мужчины в социальных сетях Топурия называет его своей любовью. О близких отношениях пары свидетельствует и то, что недавно Лев подписался на страницу Оливии, дочери певицы, в Instagram.

До начала дипломатической деятельности Деньгов успел стать звездой шоу-бизнеса. Он был участником группы «Арбат» и часто выступал в ночных клубах в Минске под своим настоящим именем — Павел Гузбанд. По окончании музыкальной карьеры Лев полностью сменил сферу деятельности.

Ранее бизнесмен дважды был женат. От первой супруги растет сын Леонид. А вот отношения со второй экс-женой Ириной Рак закончились трагически. В 2015 году у влюбленных родилась дочь, которая через год скончалась. Позднее возлюбленная обвинила мужа в предательстве. В эфире программы «Давай поженимся!» она рассказала, что Лев просто бросил ее наедине с горем. «Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще 9 месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы не были ему нужны. Он отправил меня из Монако в Минск и, пока я летела, поменял все замки» — рассказала Ирина.

За плечами у Кети тоже есть развод. В 2013 году артистка вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. У них родилась дочь Оливия, но в 2017-м супруги развелись, сохранив хорошие отношения ради наследницы.