Вт, 1.10.2019
Эдгар Гергель приставал к жителям Нарвы с вопросом про эстонский хип-хоп, но тут в кадре появился этот мужчина СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Кети Топурия закрутила новый роман с дипломатом

Кети Топурия закрутила новый роман с дипломатом

Кети Топурия

ФОТО: Instagram

Кети Топурия опубликовала романтичный снимок с новым избранником. Им оказался российский дипломат и бизнесмен Лев Деньгов. Пока не ясно, как долго встречаются влюбленные. Зато известно, что ранее бойфренд артистки уже дважды был женат, пишет Стархит.

Кажется, еще совсем недавно Кети Топурия признавалась в любви Гуфу. Но после скандального расставания с музыкантом из-за его измен звезда перестала афишировать личную жизнь. Поклонники то и дело обсуждали ее возвращение к рэперу, но певица, как выясняется, уже успела закрутить новый роман.

Сегодня Кети опубликовала трогательный снимок с новым избранником. «Я тебя люблю» — лаконично подписала кадр звезда, не упомянув при этом имени мужчины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on

Журналистам удалось выяснить, что бойфренда Кети зовут Лев Деньгов. Он много лет работает дипломатом и сейчас возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. В рамках профессиональной деятельности он помогал в освобождении задержанных российских и белорусских граждан в период гражданской войны в Ливии. Также Деньгов занимается бизнесом.

Когда начался роман Льва и Кети, неизвестно. Однако 8 июня артистка уже присутствовала на 35-летии бойфренда. На вечеринке поп-дива исполнила несколько хитов, а также общалась с друзьями Деньгова. В закрытом профиле мужчины в социальных сетях Топурия называет его своей любовью. О близких отношениях пары свидетельствует и то, что недавно Лев подписался на страницу Оливии, дочери певицы, в Instagram.

До начала дипломатической деятельности Деньгов успел стать звездой шоу-бизнеса. Он был участником группы «Арбат» и часто выступал в ночных клубах в Минске под своим настоящим именем — Павел Гузбанд. По окончании музыкальной карьеры Лев полностью сменил сферу деятельности.

Ранее бизнесмен дважды был женат. От первой супруги растет сын Леонид. А вот отношения со второй экс-женой Ириной Рак закончились трагически. В 2015 году у влюбленных родилась дочь, которая через год скончалась. Позднее возлюбленная обвинила мужа в предательстве. В эфире программы «Давай поженимся!» она рассказала, что Лев просто бросил ее наедине с горем. «Я родила здорового, хорошего ребеночка. В три месяца ей сделали прививку, и после этого что-то пошло не так. Малышка не смогла восстановиться и прожила еще 9 месяцев. Когда родилась дочь, муж был рядом, все было хорошо, но когда он узнал, что она, возможно, умрет, то просто не выдержал этого и бросил нас. Мы жили в Минске, а потом уехали в Монако. Он достаточно обеспеченный человек, и эти проблемы не были ему нужны. Он отправил меня из Монако в Минск и, пока я летела, поменял все замки» — рассказала Ирина.

За плечами у Кети тоже есть развод. В 2013 году артистка вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. У них родилась дочь Оливия, но в 2017-м супруги развелись, сохранив хорошие отношения ради наследницы.

Ранее Кети уже намекала, что обрела личное счастье. Летом она опубликовала фото из отпуска в Европе, на котором держала за руку мужчину. Тогда звезда не стала делать никаких признаний. Теперь же поклонники уверены, что отношения влюбленных вышли на новый уровень, ведь Топурия больше не хочет их скрывать.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ