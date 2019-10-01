Жуткие фото: русская невеста эстонского рэпера Томми Кэша ужаснула россиян

На снимке исполнительница запечатлена с окровавленным глазом. В тексте знаменитость поставила грустный смайлик и больше ничего объяснять не стала.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Подписчики были шокированы увиденным. Многие начали гадать, что произошло. Одной из версий стал конъюнктивит. "Побереги себя, Кать, я переживаю!", "Когда такое с глазом, надо бежать к врачу, а не фоткаться!" – написали обеспокоенные поклонницы.

Другие предположили, что это всего лишь грим или фотошоп, сообщает "Пятый канал". "Сосуды не нарушены, отека нет, значит грим. Все для искусства", – отметила фанатка.

По мнению верных обожателей, несмотря ни на что, Кищук всегда выглядит обворожительно. "Все равно красивая. Будь ты даже бомжихой под моим падиком", "Ты все равно прекрасна!", "Страшно красива!", "И все равно мило", "Даже с таким глазом хороша!" – восторгались пользователи Сети.