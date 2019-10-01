Самый популярный вид контрацепции: 13 обязательных условий по использованию

При этом отмечается, что вероятность забеременеть, использовав кондом, 15 процентов. По каким причинам это происходит и какие обязательные условия по использованию презервативов, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

В Instagram она пояснила, в каких случаях презерватив может порваться или не выполнить свои функции.

1. Если это подделка

Если презерватив, который вы достали из упаковки смущает своим качеством – выбросите его. Сейчас можно найти много подделок, которые не проходят тестирование и не гарантируют вообще ничего. И продаются они зачастую через Интернет, киоски, небольшие магазины.

2. Нарушены условия хранения

Презервативы необходимо хранить в правильных условиях. При низких и высоких температурах латекс начинает разрушаться. Поэтому презервативы из бардачка авто, витрины киоска, жаркого помещения точно нужно выбросить. Считается, что идеальная температура для хранения презервативов – от 1 до 25 градусов тепла.

3. Закончился срок годности

При правильных условиях хранения, презерватив может "жить" три-пять лет. После этого уже не гарантируется отсутствие беременности и заболеваний, так как материал начинает разрушаться. Будьте внимательны.

4. Нарушена целостность упаковки

Чтобы проверить, не повреждена упаковка (а с ней и сам презерватив), зажимаете часть упаковки и проверяете на наличие воздуха. Если воздушная подушечка есть, тогда все в порядке, если нет – немедленно выбрасывайте.

5. Неправильно открыли

Открывать упаковку от презерватива зубами, ножничками, ножиком, длинными ногтями – нельзя ни в коем случае. Можно использовать только руки и делать все максимально аккуратно, медленно, бережно.

6. Неправильно надели

Если надеть презерватив не той стороной, слишком рано, слишком поздно, раскатали не до конца или в в спермосборнике оказался воздух, значит он может не справиться со своими функциями.

7. Не пользуетесь лубрикантом

Смазки на самом презервативе очень мало, а для полового акта нужно использовать много дополнительного лубриканта, чтобы максимально снизить трение.

8. Заменили лубрикант маслом, вазелином, кремом

Проведите эксперимент: надуйте шарик из презерватива и намажьте его подсолнечным маслом, вазелином или кремом для рук. В течение минуты шарик лопнет. Запомните, латекс разрушается под действием масел.

9. Использовали одновременно два презерватива

Мало того, что это не дает никакой дополнительной защиты, так еще и можно гарантировано говорить, что в результате они оба порвутся.

10. Презерватив используется дольше 20 минут

Не многие знают, что кондом необходимо менять через каждые 15-20 минут полового акта.

11. Оставили в вагине

Сразу после эякуляции пенис с презервативом нужно аккуратно достать из влагалища, иначе эрекция пропадает, кондом сползает, а сперма пойдет на поиски яйцеклетки.

12. Не угадали с размером презерватива

Чтобы презерватив исполнял все свои функции, он должен быть подобран правильно по размеру. Большой или маленький кондом может порваться, сползти .⠀

13. Если используете презерватив повторно