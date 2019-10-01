57-летняя Ану Саагим полезла в штаны к эстонскому телеведущему и была шокирована (ВИДЕО)

Эстонская светская львица Ану Саагим вместе с популярным блогером Hensugusta показали ведущим программы «Õhtu!» на Kanal 2, каким они видят мужское нижнее белье. Их попросили на время стать модельерами.
Гламурная Ану Саагим подготовила для мужчин эксклюзивные боксеры. Также она полезла в штаны к ведущему программы Роберту Роолу и пришла в ужас, что на нем дешевые трусы фирмы Reserved. Саагим сказала, что ее нижнее белье для мужчин настолько эксклюзивное и дорогое, что может конкурировать даже с мировыми брендами.
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