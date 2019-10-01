57-летняя Ану Саагим полезла в штаны к эстонскому телеведущему и была шокирована (ВИДЕО)

Гламурная Ану Саагим подготовила для мужчин эксклюзивные боксеры. Также она полезла в штаны к ведущему программы Роберту Роолу и пришла в ужас, что на нем дешевые трусы фирмы Reserved. Саагим сказала, что ее нижнее белье для мужчин настолько эксклюзивное и дорогое, что может конкурировать даже с мировыми брендами.