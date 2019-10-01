Мужские и женские имена, приносящие неудачу

Милена

Одно из самых распространенных имен на детских площадках (конкуренцию ему еще может составить имя Мила). Но, к сожалению, оно не несет в себе сильной энергетики. Девочки, которых родители назвали именно так, с детства отличаются слабым здоровьем, тихим нравом и неумением принимать собственные решения. К сожалению, во взрослом возрасте все это сказывается не лучшим образом.

Варвара

По одной из версий, это имя связано с историей древних времен, когда во время столкновения германских племен с Римской империей римляне так называли иноземцев. Именно поэтому Варвары, несмотря на силу характера, всю жизнь могут ощущать себя чужими среди своих и никогда не достигнут гармонии.

Станислав

Импульсивный и капризный молодой человек, способный оттолкнуть от себя самую покладистую в мире девушку. Его характер крайне переменчив, и это крайне мешает ему по жизни.

Ярослав