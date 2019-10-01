Невролог рассказал, о каких болезнях предупреждает дергающийся глаз

По словам врачей, данное явление достаточно распространённое. Однако в случаях, когда глаз начинает "дёргаться" и это состояние не проходит около месяца, можно говорить о проблемах со здоровьем. А если при тике происходит полное смыкание век или задействуются и другие части лица, то стоит немедленно обратиться за помощью к врачу.