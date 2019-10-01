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Невролог рассказал, о каких болезнях предупреждает дергающийся глаз

Глаза

ФОТО: Peter Goddard / Caters News / Caters News Agency

Непроизвольное сокращение мышцы может говорить как о тяжёлом заболевании, так и о простом стрессе, пишет Лайф.

Миокимия — так по-научному называется непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, более известное в разговорной речи как нервный тик глаза или "дёргающийся глаз".

По словам врачей, данное явление достаточно распространённое. Однако в случаях, когда глаз начинает "дёргаться" и это состояние не проходит около месяца, можно говорить о проблемах со здоровьем. А если при тике происходит полное смыкание век или задействуются и другие части лица, то стоит немедленно обратиться за помощью к врачу.

Миокимия — это симптом, в основе которого могут лежать следующие причины: поражение ЦНС вследствие различных неврологических заболеваний (блефароспазм или болезнь Лу Герига, болезнь Паркинсона); перенесённые инфекционные заболевания; нехватка микроэлементов, особенно магния и витаминов группы В; усталость глаз вследствие длительного напряжения, например долгой работы за компьютером; стрессовые ситуации и другие причины,

— рассказала АиФ врач-невролог высшей категории Светлана Кузнецова.

Как отметила специалист, чтобы установить точную причину возникновения миокимии и исключить вероятность угрозы здоровью, в случае возникновения подёргиваний глаза, особенно систематических, лучше обратиться к врачу и пройти обследование.

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