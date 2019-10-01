Впервые выбрана самая красивая попа мира: смотри, какой красотке достался необычный титул!

Главынй приз получила бразилианка Сюзи Кортез, которая в 2015 году уже побеждала на местно конкурсе «Мисс Бум-Бум». На втором месте оказалась Джессика Лопес из Великобритании, а на третьем - Рейан Лора Суза из Франции.