Впервые выбрана самая красивая попа мира: смотри, какой красотке достался необычный титул!
Вчера в Мехико впервые состоялся междунароный конкурс «Мисс Бум-Бум», в рамках которого определяется обладательница самых красивых ягодиц.
Главынй приз получила бразилианка Сюзи Кортез, которая в 2015 году уже побеждала на местно конкурсе «Мисс Бум-Бум». На втором месте оказалась Джессика Лопес из Великобритании, а на третьем - Рейан Лора Суза из Франции.
Раньше уже проводился конкурс, в котором выбиралась самая красивая попа, но он проходил только в Бразилии.