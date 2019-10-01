Группа «Машина времени» отметит свой 50 юбилей в Таллинне

Таллинн занимает особое место в истории группы, потому что именно здесь в 1976 году прошел первый публичный концерт группы, который они дали за пределами Москвы.

Много вы знаете групп, которые существуют пятьдесят лет? Люди не всегда столько живут...Причем это честный "полтинник". То есть не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в семидесятые и потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались… нет, все эти пятьдесят лет прошли в постоянных концертах и записях.

Причем это творческий "полтинник". То есть не тот случай, когда, увидев имя на афише, люди переспрашивают "а что, они еще живы?" Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила. В их постоянной концертной программе песни из 1976 соседствуют с песнями из 2016 - и публика хором поет те и другие.

Это действительно группа - а не лидер плюс статисты. Вся тройка - Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов - не разлучается уже сорок лет (второй вообще впервые пришел в 1971, но до 1979 несколько раз уходил и возвращался). Вместе с ними сегодня на сцену выходят Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Сергей Остроумов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал).

Со странами Балтии у «Машины времени» особые отношения. Первый выезд «Машины Времени» за пределы Москвы и ее окрестностей – это фестиваль в Таллинне 1976 года (там же, кстати, зародилась дружба «Машины Времени» и «Аквариума»). В начале 80х «машинисты» начали гастролировать здесь регулярно – и уже не прекращают этого делать.

Группа исполнит песни всех времен - с начала 70х до конца 2010х. И те, которые прописаны у вас в ДНК. И те, которых музыканты еще не написали, а вы еще не слышали.