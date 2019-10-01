Галерея: в Москве прощаются с Марком Захаровым

Сегодня, 1 октября, в Москве проходит прощание с режиссером Марком Захаровым. Он умер на 86-м году жизни.
Все желающие проститься собрались в 10 утра на основной сцене театра «Ленком». Гражданская панихида продлится до 14:00. После усопшего повезут на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен, пишут Dni.ru.
Гроб с телом режиссера расположили на основной сцене театра. На фоне играла музыка из кинофильмов Захарова.
Еще до начала церемонии к главному входу театра выстроилась длинная очередь из желающих проводить в последний путь Марка Анатольевича. Скорбящие приходили с цветами, чтобы потом возложить их у гроба покойного.
Среди явившихся оказалось множество звезд. Так, попрощаться с художественным руководителем театра "Ленком" пришли Людмила Поргина, Владимир Мединский, Константин Эрнст, Александр Лазарев и Федор Добронравов.
Кроме них, на гражданскую панихиду явился мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет красных цветов к гробу режиссера и пообщался с его дочерью.
Напомним, великий режиссер ушел из жизни 28 сентября, в субботу, утром. Он две недели не дожил до своего 86-го дня рождения.