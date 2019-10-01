Ух ты! Наталья Подольская похвасталась длинными ногами

На снимке исполнительница позирует в ярко-голубом боди и гольфах от модного дома Gucci. Она сидит в белоснежной комнате на кушетке. Судя по отметке, это гостиница Capri Palace в Анакапри.

Доброго прекрасного утра!

– подписала пост знаменитость.

Мнения поклонников разделились. Некоторые стали осыпать звезду всевозможными комплиментами. "Носки шикарно смотрятся на таких ножках!", "Шик!", "Хорошенькая!", "Девушка прекрасная внешне и внутренне!", "Леди-бомба!", "Класс!", "Наташа, ты просто супер! Гольфики просто класс! То, что ты делаешь на зло завистникам, так держать! Браво, молодец!", "Вы прекрасны в любых носках и без них тоже! Счастья, любви и здоровья!", – высказались фолловеры.