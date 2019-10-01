Зачем? 600 тысяч кристаллов Swarovski понадобится Саре Брайтман для выступления в Таллинне

2 ноября в Saku Suurhall выступит британская певица и актриса, исполнительница популярной музыки, а также одна из ведущих мировых исполнительниц в жанре классического кроссовера - Сара Брайтман. С собой артистка привезет всю коллекцию костюмов, которые украшают 600 тысяч кристаллов Swarovski.