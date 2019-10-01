Зачем? 600 тысяч кристаллов Swarovski понадобится Саре Брайтман для выступления в Таллинне

2 ноября в Saku Suurhall выступит британская певица и актриса, исполнительница популярной музыки, а также одна из ведущих мировых исполнительниц в жанре классического кроссовера - Сара Брайтман. С собой артистка привезет всю коллекцию костюмов, которые украшают 600 тысяч кристаллов Swarovski.
Помимо эксклюзивной коллекции нарядов, изготовленных лучшими дизайнерами-ювелирами, певица привезет дорогостоящие диадемы.
И Сара Брайтман, и Swarovski отказываются называть общую стоимость всех концертных нарядов певицы.
Во всем мире новый тур под названием Hymn проходит успешно, уверены, что Эстония не станет исключением.
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