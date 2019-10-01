46-летняя Мария Миронова родила в Греции

Об этом звезда рассказала в личном Insdtagram вчера, 30 сентября. Артистка опубликовала два фото: собственное и снимок медицинского документа, на котором отпечатан след ножки младенца.

Ребенка Мария Миронова рожала в Греции. Пол, метрики и имя малыша пока не разглашаются. "Наше греческое чудо явилось в мир", – отметила актриса.

Напомним, Мария Миронова долго скрывала свое интересное положение. Артистка рассказала о беременности, только тогда, когда подросший живот было уже не скрыть.

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Отметим, что отца малыша Мария Миронова тоже не называет. Известно только, что его зовут Андрей и он не имеет отношения к актерской профессии.

"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – писала ранее Мария Миронова.