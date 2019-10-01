Серьезные перемены на «Евровидении»: такого поворота никто не ожидал

Исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд, который с 2011 года отвечает за организацию конкурса, сейчас заявил, что уходит с должности.

Как отмечается на сайте конкурса, «Евровидение-2020» в Роттердаме станет последним для Санда на должности руководителя конкурса. Также он покинет и пост главы отдела ЕВU Live Events, занимающейся детским «Евровидением» и конкурс молодых музыкантов, проводимых под эгидой «Евровидения».

После ухода из ЕВС Санд вернется в Норвегию, чтобы начать работу на должности в главном офисе общественного вещателя NRK.

Прошедшее десятилетие в Европейском вещательном союзе (EBU) был фантастическим и захватывающим, но также хорошо будет вернуться домой,

- отметил сам Санд на своей странице в Twitter.

Кто заменит Санда на посту руководителя «Евровидение», пока не известно, однако отмечается, что Европейский вещательный союз в скором времени планирует найти ему замену.