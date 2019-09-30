Видео: беременная невеста рэпера Тимати собрала сумку в роддом

Невеста рэпера Тимати рассекретила наполнение сумки, с которой отправится в роддом. Девушка сообщила, что одежда для ребенка намеренно подобрана в нейтральных цветах и определенного качества — без использования красителей и из экологически чистых тканей. В кадре были показаны детские комбинезоны, кофты, носочки и слюнявчики.

Решетова подчеркнула, что не забыла взять фланелевое одеяло и плед для ребенка, чтобы ему не было холодно в больнице. В числе прочих товаров оказались подгузники и влажные салфетки. Всё это Анастасия упаковала в дорогую сумку «Биркин» модного бренда Hermes. Стоимость сумки начинается от 8200 евро, но может достигать и шестизначных чисел, если выполняется из кожи экзотических животных или инкрустируется драгоценными камнями.

Модель заявила, что до родов у нее еще есть время, но ей комфортнее собрать все необходимые вещи заблаговременно. «Я еще не рожаю, если что. Но сумку лучше держать собранной, начиная с 38−39 недели», — объяснила свою подготовленность звезда.