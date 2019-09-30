Недавно вышедший на свободу Мамаев рассказал о тюремной жизни

У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать,