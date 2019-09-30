Пн, 30.09.2019
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  • Недавно вышедший на свободу Мамаев рассказал о тюремной жизни

Недавно вышедший на свободу Мамаев рассказал о тюремной жизни

Павел Мамаев.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал в интервью своей супруге Алане о жизни в тюрьме, сообщает Rambler.ru.

Мамаев поделился с супругой воспоминаниями: рассказал, как спал на шконках и ел баланду. Футболист признался, что больше всего из тюремной жизни его впечатлила необходимость обдумывать свои слова и поступки.

У меня сложилось впечатление, что прежде чем там что-то сделать, нужно план выработать. Последовательность своих действий. Лежишь, например, и что-то хочешь сделать. Начинаешь думать: сделаю это, скажу это, какие могут быть последствия. Начинаешь обо всем думать. Иначе не так тебя могут понять. Всегда чувствуешь ответственность. Не за кого-то, а за самого себя. Прежде чем что-то сделать или сказать, нужно тысячу раз подумать,

— рассказал он.

На вопрос супруги, что побудило его сделать такие выводы, Мамаев отвечать отказался.

Напомним, 17 сентября Павел Мамаев вышел из колонии, где отбывал наказание за хулиганство и нанесение побоев.

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