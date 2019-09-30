Пн, 30.09.2019
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  • А вы видели эту красоту? Фабрика Kalev выпустила эксклюзивный шоколад в честь города Калининград

А вы видели эту красоту? Фабрика Kalev выпустила эксклюзивный шоколад в честь города Калининград

Шоколад Kalev.

ФОТО: Kgd.ru

Это произошло в 2018 году, но сейчас новость вновь начала обсуждаться, особенно после введения бесплатной электронной визы в Калининград.

Легендарная шоколадная фабрика Kalev (Orkla Eesti AS) выпустила шоколад в честь российского города Калиниград. На обертке изображена одна из достопримечательностей этого города — Королевские ворота, пишет Kgd.ru.

Шоколад Kalev.

ФОТО: Kgd.ru

Как недавно стало известно, граждане нашей страны cмогут посещать этот город по бесплатной электронной визе.

А вы уже успели попробовать такой десерт? Как вам?

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