А вы видели эту красоту? Фабрика Kalev выпустила эксклюзивный шоколад в честь города Калининград

Это произошло в 2018 году, но сейчас новость вновь начала обсуждаться, особенно после введения бесплатной электронной визы в Калининград.
Легендарная шоколадная фабрика Kalev (Orkla Eesti AS) выпустила шоколад в честь российского города Калиниград. На обертке изображена одна из достопримечательностей этого города — Королевские ворота, пишет Kgd.ru.
Как недавно стало известно, граждане нашей страны cмогут посещать этот город по бесплатной электронной визе.
А вы уже успели попробовать такой десерт? Как вам?