Певица Наргиз Закирова обрушилась матом на фанатов

В своем Instagram знаменитость показала поклонникам фрагмент новой песни «Мама». Многие пришли в восторг, услышав мощный рев электрогитар в купе с хрипловатым меццо-сопрано, однако нашлись и недовольные.

Одна из подписчиц написала следующее: «На мой взгляд безвкусица. Извините. Ждем лучшего настоящего чистого рока! И пожалуйста, меньше металла».

Вероятно, девушке не повезло, и она нарвалась на плохое настроение исполнительницы. Обычно позитивная и общительная Наргиз вдруг начала язвить. Звезда российского рока заявила, что она не кондитерская и не пошив одежды. Певица отметила, что не работает по спецзаказу и ее творчество не подлежит коррекции по единичным просьбам.

Завязалась самая настоящая перепалка. Пользователи вступились за любимого исполнителя. Они обрушились с руганью на критика, посоветовав ей самой записать чистый рок, если вдруг не нравится творчество бывшей подопечной Фадеева. Кроме того, подписчики прошлись по внешности автора нелестного отзыва, однако все споры оборвала Наргиз.

Скорее всего, у знаменитости просто лопнуло терпение и она отправила свою оппонентку далеко и надолго. Только после этого конфликт утих.

Новую песню певицы можно послушать ЗДЕСЬ!