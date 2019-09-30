Настя Каменских рассказала о своей беременности: «Это дело нехитрое!»

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Алексей Потапенко поженились четыре месяца назад. Несмотря на то, что возлюбленные знакомы много лет, их отношения до сих пор наполнены романтикой. Супругам не всегда удается найти время друг для друга в плотном гастрольном графике, но они умело это компенсируют совместными бытовыми делами и спонтанными поступками.

Каменских надеется, что скоро сможет побывать не только в роли жены, но и мамы. Неизвестно, как скоро супруги станут родителями, но певица уверена, что в этом вопросе не должно быть никаких трудностей, ведь даже сам процесс подготовки уже может принести массу позитивных эмоций.

Я была бы очень рада находиться сейчас в таком положении. Это дело не хитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребеночка, мне кажется, что это получится легко. И даже если это будет один час в каком-то аэропорту — мы очень пылкие любовники,

— отметила исполнительница.

Тем не менее Настя и Потап только недавно стали так открыто говорить о взаимной любви. Они скрывали завязавшийся между ними роман около пяти лет. Когда возлюбленные поняли, что хотят быть вместе, Алексей был женат. Музыкант рассказывал, что эмоции к Насте появились у него очень давно, он пытался с ними бороться, но понял, что не может справиться с притяжением. «Хотелось всему миру рассказать о том, кто она, как сильно я люблю Настю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко! Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени», — вспоминал продюсер.