Смотри, во сколько обошлось Билану извинение перед Самарой

Сольный концерт Димы Билана, прошедший накануне, 29 сентября, в Самаре, обошелся артисту в крупную сумму. Как выяснилось, на то, чтобы лично извинится перед горожанами за свое непотребное поведение, исполнитель потратил почти сто тысяч евро, причем эти деньги, по его словам, взял из собственного кармана.

Известно, что на подобную щедрость Билан решился не от широты души, а потому что ранее серьезно оскандалился, выступая в той же Самаре на Дне города. Тогда певец шокировал местную публику, выйдя на сцену как минимум пьяным (позже очевидцы утверждали, что артист находился под действием наркотиков, а не алкоголя).

Выходка подопечного Яны Рудковской не прошла незамеченной и Билан сделал все, чтобы замять случившееся. Он тут же признал, что на самом деле выпил лишнего перед концертом и не рассчитал возможности своего организма. Кроме того артист пообещал устроить оскорбленным самарцам еще одно бесплатное шоу на городской площади и оно-таки состоялось, собрав 35 тысяч человек.