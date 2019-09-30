Отцу Жанны Фриске провели сложную операцию на сердце

Последние несколько лет отец Жанны Фриске переживал сильный стресс: смерть дочери, попытки наладить встречи с внуком, разбирательства из-за денег и имущества. Здоровье мужчины заметно ухудшилось и ему понадобилось хирургическое вмешательство, пишет Starhit.ru.
Отец певицы уже давно страдает от различных проблем со здоровьем, возникших на нервной почве после смерти дочери несколько лет назад. В последнее время 67-летний Владимир Борисович регулярно жаловался на боли в грудной клетке — у него развилась ишемическая болезнь, которая очень опасна и является одной из самых распространенных причин смертности в России.
Мне стало совсем плохо. Пообщался с врачом, кардиологом высшей категории Ириной Гришиной, у которой давно лечусь. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Установили целых три стента на сердце. Чувствую себя уже лучше, хоть и тяжело отходил от наркоза. Две с половиной недели назад выписался. Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету.
Владимир лежал в городской больнице № 15 имени О.М. Филатова. Там же в феврале этого года ему помогли с еще одной проблемой с сосудами — удалили бляшки из сонной артерии. Впрочем, радует одно: поводов для переживаний стало меньше — ведь долгий конфликт с «Русфондом» наконец улажен, долг выплачен.
Чтобы рассчитаться, Владимиру Фриске и его семье пришлось продать часть дома, который был приобретен Дмитрием Шепелевым и Жанной Фриске. После после смерти певицы семья унаследовала две трети особняка. Покупателем стал Шепелев, который теперь является полноправным владельцем недвижимости.
Возвращенные в «Русфонд» деньги пошли на протонную терапию для четырех детей со злокачественными опухолями. Юрист семьи Фриске Юрий Нечаев до сих пор пытаться доказать, что договор с «Русфондом» подписывала не Жанна.