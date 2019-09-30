Зрители сняли, как дочь Синди Кроуфорд случайно обнажила грудь прямо на подиуме

18-летняя Кайя Гербер приняла участие в показе Valentino в рамках Недели моды в Париже, пишет Hollywoodlife. Девушка прошлась по подиуму в чёрном костюме, включающем юбку, пиджак и прозрачную блузку. При этом Кайя дефилировала без бюстгальтера, что и стало причиной конфуза.

В то время как модель эффектно и смело шагала вперёд, её изящный шарф и полы пиджака разлетелись в стороны, открыв бюст под просвечивающей тканью. Но девушка достойно отреагировала на ситуацию, несмотря на свой юный возраст. Она сохранила лицо и осталась абсолютно невозмутимой.