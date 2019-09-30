Эстонские зоозащитники бьются в истерике от новости о приезде театра Куклачева в Таллинн

Театр кошек Куклачева рекламируется как уникальное зрелище, в котором главными героями становятся дрессированные кошки, они выполняют в ходе спектакля акробатические трюки и становятся частью волшебного представления, пишет Loomus.ee.

Начиная с 1990 года в адрес театра было много обвинений и критики со всего мира, люди уверены, что с животными там обращаются плохо. В 2016 году Сеть всколыхнуло признание ветеринара Николая Логинова, сотрудничавшего с Театром кошек. Он тогда заявил, что кошки в театре голодают, чтобы потом охотнее выполняли трюки за еду. Также Дмитрий Куклачев не кастрировал и не стерилизовал пушистых животных, чтобы они размножались. Театр Куклачева в прошлый раз был в Эстонии в прошлом году, а организации по защите животных неоднократно посещали подобные представления и просили людей бойкотировать мероприятия с участием животных.

«Использование животных в цирке неоправданно по этическим, научным, экономическим и культурным причинам», - говорилось в письме организаций по защите животных в 2015 году. Зоозащитники уверены, что животные подобным образом терпят унижение, ведь их одевают в красивые наряды, также домашние коты добровольно не будут кататься на велосипеде, не будут стоять на передних лапах и никогда не наденут на себя костюмы. Считается, что для достижения подобных успешных результатов на сцене животные подвергаются бесчеловечным методам дрессировки и насилию.

С 31 января по 2 февраля в крупных городах Эстонии будут проходить представления Московского театра кошек под руководством клоуна Юрия Куклачева. В театре работают 30 кошек и 2 собаки, которые после ежедневных переездов по вечерам показывают на сцене неординарные трюки. Общество защиты животных Эстонии, организация по опеке животных Loomus, движение Loomade Nimel, НКО Kassiabi, НКО Tartu Kassikaitse, НКО Kelmiküla Kassijaam, НКО Pesaleidja и НКО Varjupaigad призывают не посещать цирк, где выступают животные, в том числе, театр кошек.

«В рекламе театра кошек говорится о том, что уже более 30 лет собаки и кошки помогают великому артисту создавать на сцене настоящие шедевры и дарить людям праздник. Однако выступление животных – праздник лишь для тех, кто ничего не знает о закулисной жизни цирка, где выступают животные», – говорит Маая Мэлль, менеджер проекта по чрезвычайным случаям Общества защиты животных Эстонии.

«Куклачев и раньше выступал с животными в Эстонии, и до тех пор, пока будут зрители, будет, к сожалению, продолжаться его деятельность. Однако есть и хорошие примеры – например, в Израиле этому цирку был объявлен бойкот, а в Латвии прошли пикеты».

Дмитрий Куклачев и в этом году везет в Эстонию команду из сорока кошкоспортсменов ФОТО: Частный архив

На сегодняшний день цирки запрещены, например, в Финляндии, Швеции, Австрии, Боливии, Коста-Рика, Индии и Сингапуре, тем не менее, это варварское развлечение продолжается еще в ряде других стран, в том числе и в Эстонии. Как и диким животным, кошкам и собакам, которые, однако, хорошо приспособились к людям, тяжело выдерживать длительные путешествия по всему миру, безжалостные дрессировки и выступления. Согласно рекламе, в представлении будет много разнообразных трюков: кошки будут ездить верхом на лошадях и на велосипеде, прыгать по домикам и стоять на передних лапах.