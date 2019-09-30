Сына Хабенского воспитывает бабушка-лесбиянка

Вот уже пять лет сын Константина Хабенского от первого брака живет в Барселоне. Мальчик отлично освоился в Испании. Он ходит в католическую школу, занимается в разных секциях и каждый раз с нетерпением ждет приезда отца.

Ване был всего год, когда умерла его мама и первая любовь Константина Хабенского. Анастасия скончалась от опухоли мозга 1 декабря 2008 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Маму мальчик, естественно, не помнит. После всех семейных споров за ребенка между Константином и его тещей Инной Глебовной был найден компромисс. Обе стороны пошли на мировую, и с тех пор Иван счастливо живет со своей бабушкой в солнечной Каталонии, пока его папа трудится в Москве, а также заправляет своим благотворительным фондом, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Ваня как две капли воды похож на свою мать, но ввиду обстоятельств мамой он называет бабушку Инну Глебовну, а та, в свою очередь, называет его сыном. Бабушка с внуком наслаждаются жизнью в толерантной Барселоне, а с недавнего времени в их идиллии появился еще один человек. Это возлюбленная Инны Глебовны — 38-летняя Анна Рязанская. Она давно живет в Испании и работает у самой титулованной женщины-повара Кармы Рускалледы.

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