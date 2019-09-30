Лобода показала, как кормит грудью новорожденную дочь (ФОТО)

На черно-белом снимке запечатлено, как знаменитость кормит грудью свою едва появившуюся на тот момент на свет крохотную дочь - Тильду.

"Какое же это было чудо... а ведь нам уже 1 и 4", - подписала Лобода публикацию.

Подписчик певицы принялись "задыхаться от нежности" в комментариях к посту Лободы.

"Нежнятинка, девачки", - констатирует aniildnk.

"Чудо", - такой комментарий написала известная мобель Елена Перминова.

"Здоровья вам и счастья", - пишет abbazova.nina.

"Дети быстро растут", - заявила gylia877.

"Поздравляем. Очень красивое фото", - написала karmen.superstar.

"Маленький Ангелочек", - такой комментарий оставила tanysgryschenko.

Напомним, что до сих пор точно не известно, кем является отец маленькой дочери Светланы Лободы Тильды. Со своим первым гражданским мужем, от которого родилась первая дочь Лободы Евангелина, артистка расталась в 2014 году.

В светском обществе ходят слухи, что артистка родила Тильду от солиста группы "Рамштайн" Тилля Линдеманна, с которым страстно позировала на фестивале "Жара" в Баку несколько лет назад.