Пн, 30.09.2019
Вы только посмотрите, что творилось в Нарве ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Галерея: в Маарду прошла красивая ночь огней. Смотрите, как преобразился город

Вечером 27 сентября в парке Келламяэ в Маарду уже в третий раз состоялся любимый многими праздник музыки и света - «Маардуские огни».

В этом году фестиваль света «Маардуские огни» открылся интересной и насыщенной развлекательной программой, в которой приняли участие вокалисты и танцевальные студии. На протяжении всего праздника гости принимали участие в бесплатной лотерее.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в это день у пруда собралось множество людей, чтобы зажечь свечи и вместе проводить лето. 
 

Ночь огней в Маарду

ФОТО: Елизавета Байкова-Лапина

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