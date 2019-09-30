Галерея: в Маарду прошла красивая ночь огней. Смотрите, как преобразился город

Вечером 27 сентября в парке Келламяэ в Маарду уже в третий раз состоялся любимый многими праздник музыки и света - «Маардуские огни».
В этом году фестиваль света «Маардуские огни» открылся интересной и насыщенной развлекательной программой, в которой приняли участие вокалисты и танцевальные студии. На протяжении всего праздника гости принимали участие в бесплатной лотерее.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в это день у пруда собралось множество людей, чтобы зажечь свечи и вместе проводить лето.
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