Видео: российский иллюзионист едва не распилил себе руку, репетируя трюк Гудини

Российский иллюзионист Сергей Воронцов получил серьёзную травму руки во время репетиции шоу "Трюки Гудини". "Смертельный стол" — так называется этот трюк, в котором задействованы огромные циркулярные пилы. Одна из них и задела конечность артиста, пишет Лайф.
Всё происходящее снял на видео сам фокусник. Как пояснили Лайфу его представители, в мастерской всегда работает видеокамера для детальной проработки каждого из номеров.
— Репетируя новый опасный номер, Сергей случайно задел рукой острые ножи и сильно повредил руку, — сообщил продюсер шоу "Трюки Гудини" Андрей Кудрявцев. — Повреждены мягкие ткани и сухожилие.
Из-за полученной травмы иллюзионист был вынужден перенести премьеру своего шоу, посвящённого 145-летию непревзойдённого Гарри Гудини. Обратившись к поклонникам в своём инстаграме, он принёс им извинения и поблагодарил за поддержку.