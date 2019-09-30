«Я самая»: в женской исправительной колонии прошел конкурс красоты и талантов
На самом деле это очень мило и трогательно. В России в тюрьмах бывает и весело. Женщины-заключённые ИК-6 в Свердловской области сами сшили себе конкурсные платья, рассказали о своих достижениях и блеснули талантами. Участниц и победительниц наградили сертификатами в парикмахерскую и сладкими подарками, пишет Fishki.net.
В исправительной колонии №6 Нижнего Тагила прошел конкурс красоты и талантов среди женщин-заключенных. Рукодельницы сами сшили себе конкурсные костюмы, придумали сценки и даже блеснули талантами.
Сначала девушки вышли на сцену, чтобы показать себя. Всего было десять участниц, каждая от одного отряда. Девушки представились, рассказали о себе и о своей жизни.
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