«Я самая»: в женской исправительной колонии прошел конкурс красоты и талантов

На самом деле это очень мило и трогательно. В России в тюрьмах бывает и весело. Женщины-заключённые ИК-6 в Свердловской области сами сшили себе конкурсные платья, рассказали о своих достижениях и блеснули талантами. Участниц и победительниц наградили сертификатами в парикмахерскую и сладкими подарками, пишет Fishki.net.