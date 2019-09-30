Галерея: вы только посмотрите, что с собой каждый день возят сотрудники таллиннской скорой

Таллиннская скорая помощь опубликовали на своей странице в интернете интересные снимки, где можно увидеть всё, что всегда находится в карете скорой. Этими фотографиями был брошен вызов Пыхьяской префектуре полиции и сотрудникам Спасательного департамента.