Галерея: вы только посмотрите, что с собой каждый день возят сотрудники таллиннской скорой

Таллиннская скорая помощь опубликовали на своей странице в интернете интересные снимки, где можно увидеть всё, что всегда находится в карете скорой. Этими фотографиями был брошен вызов Пыхьяской префектуре полиции и сотрудникам Спасательного департамента.
«Вот именно в такой комплектации ездят все машины скорой помощи в эстонской столице, мы всегда готовы прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации», - подписали снимки сотрудники скорой.
На фотографиях изображены несколько автомобилей различных категорий, в зависимости от чего меняется содержимое автомобиля.