Пн, 30.09.2019
Последний гей-клуб Эстонии вскоре снесут СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Галерея: вы только посмотрите, что с собой каждый день возят сотрудники таллиннской скорой

Галерея: вы только посмотрите, что с собой каждый день возят сотрудники таллиннской скорой

Таллиннская скорая помощь опубликовали на своей странице в интернете интересные снимки, где можно увидеть всё, что всегда находится в карете скорой. Этими фотографиями был брошен вызов Пыхьяской префектуре полиции и сотрудникам Спасательного департамента. 

«Вот именно в такой комплектации ездят все машины скорой помощи в эстонской столице, мы всегда готовы прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации», - подписали снимки сотрудники скорой.

На фотографиях изображены несколько автомобилей различных категорий, в зависимости от чего меняется содержимое автомобиля. 

Найдите на фото сотрудников скорой

ФОТО: Tallinna kiirabi

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ