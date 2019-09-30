Всё так плохо? Эстонский телеведущий недавно купил квартиру в резиденции Vega, но вынужден от нее отказаться

«Так хочется свою террасу и травку у дома, что с грустью вынужден продать свою квартиру в Ласнамяэ», - сказал Роол.

Роберт Роол не подтвердил информацию о том, что в его семье ожидается пополнение. Свою ласнамяэскую квартиру телеведущий очень любил. «Соединение с центром города намного лучше, чем в любом другом районе грода», - сказал Роберт Рооол.