Пн, 30.09.2019
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  • Фото: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов

Фото: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов

Анастасия Макеева.

ФОТО: Instagram

Актриса Анастасия Макеева предстала перед поклонниками в новом образе восточной красавицы, заявив, что готовится к спектаклю «Тысяча и одна ночь», пишет Пятый канал.

По словам подписчиков артистки в Instagram, перевоплощение получилось максимально правдивым, поскольку Макеева действительно похожа на девушку с востока.

«Немного солнца в этот дождливый день️. Или заявка на спектакль „Тысяча и одна ночь“», —подписала снимки актриса.

Очень нравится образ! Люблю восточный стиль,

Неожиданно, Анастасия. По-восточному. Вы прекрасны,

На такую красоту можно и больше, чем тысячу и одну ночь смотреть,

Ох, а где ваш султан?

- написали поклонники.

Анастасия Макеева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за такие комментарии.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

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