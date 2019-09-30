Фото: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов

Актриса Анастасия Макеева предстала перед поклонниками в новом образе восточной красавицы, заявив, что готовится к спектаклю «Тысяча и одна ночь», пишет Пятый канал.
По словам подписчиков артистки в Instagram, перевоплощение получилось максимально правдивым, поскольку Макеева действительно похожа на девушку с востока.
«Немного солнца в этот дождливый день️. Или заявка на спектакль „Тысяча и одна ночь“», —подписала снимки актриса.
Очень нравится образ! Люблю восточный стиль,
Неожиданно, Анастасия. По-восточному. Вы прекрасны,
На такую красоту можно и больше, чем тысячу и одну ночь смотреть,
Ох, а где ваш султан?
- написали поклонники.
Анастасия Макеева, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за такие комментарии.
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