Пн, 30.09.2019
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  • Жуткая история одной эстонской семьи сегодня будет рассказана в передаче Kuuuurija

Жуткая история одной эстонской семьи сегодня будет рассказана в передаче Kuuuurija
Такого не пожелаешь и врагу!

Предполагаемый педофил был задержан полицией, снимок иллюстративный

ФОТО: TV3

Сегодняшний выпуск передачи Kuuuurija в 20:00 на Kanal 2 будет по-настоящему жестоким. Что чувствует мать десятилетней девочки, ребенок которой сначала стал жертвой сексуального преступления, а потом его отобрали у матери и отправили в детский дом. 

С ведущей программы Катрин Луст связались 36 соседей, вступившиеся за мать ребенка, у которой Организация защиты детей этим летом отобрала дочь и передала ее в детский дом.

Волостные чиновники и сотрудники Организации защиты детей, по мнению сторонников матери, защищают не ребенка, а предполагаемого педофила. Волостная управа отклонила петицию, а ребенок уже три месяца вынужден жить в разных приютах для детей. Действия волости вызывают больше вопросов, чем ответов.

«Организация защиты детей сказала, что если я буду вредничать и капризничать, то вообще никогда не попаду домой», - плачет ребенок в трубку матери и ведущей.

Подробности уже сегодня на Kanal 2 в 20:00.

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