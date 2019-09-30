Жуткая история одной эстонской семьи сегодня будет рассказана в передаче Kuuuurija

С ведущей программы Катрин Луст связались 36 соседей, вступившиеся за мать ребенка, у которой Организация защиты детей этим летом отобрала дочь и передала ее в детский дом.

Волостные чиновники и сотрудники Организации защиты детей, по мнению сторонников матери, защищают не ребенка, а предполагаемого педофила. Волостная управа отклонила петицию, а ребенок уже три месяца вынужден жить в разных приютах для детей. Действия волости вызывают больше вопросов, чем ответов.

«Организация защиты детей сказала, что если я буду вредничать и капризничать, то вообще никогда не попаду домой», - плачет ребенок в трубку матери и ведущей.