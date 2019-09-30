Рижане прошли в основной состав нового сезона «Битва экстрасенсов»

Я услышал, что в Риге проходит кастинг на "Битву экстрасенсов" и решил попробовать свои силы, мне интересно применить свои знания на испытаниях, я доктор, у меня есть ученая степень. Если честно, то я настроен достаточно решительно и силы свои оцениваю высоко. Буду бороться за победу, вижу себя как минимум в тройке, но все же думаю, что дойду и до победы. Уверен, что смогу пройти все испытания, которые могут быть на проекте.