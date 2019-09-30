Чудо как хороша! В Сети восхищаются внешностью 57-летней Екатерины Андреевой

Вы просто невероятная. И дело не в том, что природа и генетика не подкачали. Ваш взгляд живой, как у девочки, то, как Вы двигаетесь, жесты, манеры, все гармонично и молодо. Спасибо Вам за пример, за веру в то, что есть исключения из толпы,