Помните легендарный продуктовый магазин Stockmann в Таллинне? Смотрите, что с ним стало сейчас
На сегодня работы по реновации продуктового отдела расположенного в Таллинне универмага Stockmann завершены и новый отдел полностью готов. В реновацию продуктового отдела компания Stockmann AS инвестировала более 2,5 миллионов евро.
Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, а также расширился ассортимент предлагаемых товаров. Обновление заняло восемь месяцев, причем всё это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.
По словам руководителя продуктового отдела Stockmann Майрики Юханди, обновление отдела стало для предприятия важной инвестицией: «Мы стремимся предложить посетителям отличный шопинг, высокое качество и сделать их жизнь проще. Продуктовый отдел стал современнее и свежее, но расположение товаров основано на предпочтениях и привычках клиентов и осталось достаточно знакомым. Мы очень благодарны посетителям, которые простили нам связанные реконструкцией временные неудобства».
В продуктовом отделе Stockmann работают 140 человек, причем более половины обладают стажем свыше 10 лет. Ежедневно легендарный отдел посещает в среднем 4000 клиентов.
«Посетители высоко ценят наших продавцов и поваров – вне сомнения, это одна из причин того, почему мы остаемся одним из ведущих продуктовых магазинов в центре Таллинна», - отметила Юханди.
Открытый в 1997 году продуктовый отдел Stockmann был первым в Эстонии – и долгие годы единственным – продуктовым магазином с ассортиментом настолько высокого уровня. Легендарный магазин и сегодня поддерживает высокое качество и предлагает своеобразный выбор готовой еды и ингредиентов.
Компания Stockmann AS является частью специализирующего на розничной торговле финского концерна Stockmann Group. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания.