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Помните легендарный продуктовый магазин Stockmann в Таллинне? Смотрите, что с ним стало сейчас
ГАЛЕРЕЯ

В универмаге "Стокманн" начались очередные "Сумасшедшие дни". 2010 год.

ФОТО: Peeter Langovits

На сегодня работы по реновации продуктового отдела расположенного в Таллинне универмага Stockmann завершены и новый отдел полностью готов. В реновацию продуктового отдела компания Stockmann AS инвестировала более 2,5 миллионов евро.

Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, а также расширился ассортимент предлагаемых товаров. Обновление заняло восемь месяцев, причем всё это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.

ФОТО: Stockmann

По словам руководителя продуктового отдела Stockmann Майрики Юханди, обновление отдела стало для предприятия важной инвестицией: «Мы стремимся предложить посетителям отличный шопинг, высокое качество и сделать их жизнь проще. Продуктовый отдел стал современнее и свежее, но расположение товаров основано на предпочтениях и привычках клиентов и осталось достаточно знакомым. Мы очень благодарны посетителям, которые простили нам связанные реконструкцией временные неудобства».

ФОТО: Stockmann

В продуктовом отделе Stockmann работают 140 человек, причем более половины обладают стажем свыше 10 лет. Ежедневно легендарный отдел посещает в среднем 4000 клиентов.

ФОТО: Stockmann

«Посетители высоко ценят наших продавцов и поваров – вне сомнения, это одна из причин того, почему мы остаемся одним из ведущих продуктовых магазинов в центре Таллинна», - отметила Юханди.

ФОТО: Андрес Раудъялг

Открытый в 1997 году продуктовый отдел Stockmann был первым в Эстонии – и долгие годы единственным – продуктовым магазином с ассортиментом настолько высокого уровня. Легендарный магазин и сегодня поддерживает высокое качество и предлагает своеобразный выбор готовой еды и ингредиентов.

Компания Stockmann AS является частью специализирующего на розничной торговле финского концерна Stockmann Group. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания.

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